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Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukla dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öfkeli baba, okulda oğluyla tartışıp birbirlerinin üzerine su atan 9 yaşındaki çocuğu evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti.Edinilen bilgiye göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşında ki K.A.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öfkeli baba, okulda oğluyla tartışıp birbirlerinin üzerine su atan 9 yaşındaki çocuğu evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşında ki K.A. nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı. Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı. Okul çıkışında evleri okul güzergahında olan H.E.nin evlerinin önünden geçen K.A. üzerine su atan H.E.’yi evin önünde babasıyla birlikte görünce yanlarına gidip H.E’yi babasına şikayet etmek istedi. İddiaya göre, bu duruma öfkelenen baba kendisine çocuğunu şikayet eden ve sesini yükselten 9 yaşında ki K.E.’yi evin içine çekerek yumruk vurup yere düşürdü. Kendisini döven A.E.’nin elinden zor kurtulup eve giden küçük çocuk olup biteni ailesine anlattı.
Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A.nın ailesi polise başvurarak A.E.’den şikayetçi oldu.
Oğlunu döven adamın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyen küçük çocuğun annesi Yasemin Ateş, “Okuldan arkadaşı ile şakalaşıp arkadaşı su fışkırtıyor üzerine ve kovalaşıyorlar. Diğer çocuğun evleri okul yolunda zaten. Oğlum da çocuğu ailesine şikayet etmek istiyor. Durumu anlatayım diye. Babasına durumu anlatıyor babası da ne var bunda diyor. Sonra oğlum el hareketi de yaptı diyor. Oğlum sesini yükseltince bu sefer çocuğumu içeri çekip yumruk vurup yere düşürüyor. Yerde de tekmelemeye başlıyor. Sonra adamın karısı zor durduruyor adamı. Ben bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum” dedi. Küçük çocuğun dedesi Mehmet Karaoğlan ise “ Okulda ki arkadaşı ile birlikte torunum şakalaşmış. Çocukların okul çıkışında tartıştığı çocuğun babası tarafından evine çağrılıp torunum darp edilmiş durumda. Ben aile bakanının bu durumla ilgilenmesini özellikle istiyorum” dedi.
Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğu eve çağırıp dövdüğü iddia edilen A.E. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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