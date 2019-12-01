HABER

Oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

Oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu

Adana'da oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yanına gelen kardeşi Erol G'nin (33) tuhaf davrandığını fark eden Karslılar Mahallesi'nde oturan ablası, yakınlarını arayarak kardeşinin, annesi Durdu G. (64) ile kaldığı evi kontrol etmelerini istedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki eve gelen yakınları, Durdu G'yi hareketsiz buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Durdu G'nin başına sert sicimle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erol G. gözaltına alındı, evde inceleme yapan polis ekipleri pencere camlarının kırık olduğunu tespit etti.

Zanlının ruhsal durumunun bozuk olduğu ve madde kullandığı, daha önce de annesiyle tartışıp eve zarar verdiği, ikili arasında dün akşam da kavga çıktığı iddia edildi.

Anne Durdu G'nin bir süre önce evden ayrıldığı ancak dün geri döndüğü öne sürüldü.

Bu arada, olay yerine gelen ailenin yakınları, polis ve gazetecilere tepki gösterdi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
15 tatil ne zaman başlıyor?15 tatil ne zaman başlıyor?
Uçuruma savrulan kamyonet, ağaca çarpınca devrilmediUçuruma savrulan kamyonet, ağaca çarpınca devrilmedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet darp

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den güvenli bölge açıklaması

15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlıyor?

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

Laptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin lira

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.