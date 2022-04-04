OGM DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir? OGM personel alımı 2022 ne zaman başlıyor? 2022 OGM DSİ personel alımı başvuru şartları nedir?

OGM DSİ personel alım başvuru şartları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri personel alımına ilişkin duyurular gündemde yer alan konulardan biridir. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği OGM ve DSİ personel alımına ilişkin iş ilanlarına dair detaylar merak ediliyor.

OGM VE DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Başvuru tarihleri ve başvurularla ilgili güncel bir açıklama henüz yapılamdı ancak daha önceki personel alımlarında OGM personel alımı başvuruları İŞKUR Açık İş İlanları arasında yer alıyordu.

OGM VE DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle: