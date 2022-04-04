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  4. OGM DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir? OGM personel alımı 2022 ne zaman başlıyor? 2022 OGM DSİ personel alımı başvuru şartları nedir?

OGM DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir? OGM personel alımı 2022 ne zaman başlıyor? 2022 OGM DSİ personel alımı başvuru şartları nedir?

04.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM ve DSİ personel alımı vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) kadrolarında çalışmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği İŞKUR iş ilanları yayınlanmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklama yayınlandı. Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı şartları yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte OGM DSİ personel alım şartları!

OGM DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir? OGM personel alımı 2022 ne zaman başlıyor? 2022 OGM DSİ personel alımı başvuru şartları nedir?

OGM DSİ personel alım başvuru şartları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri personel alımına ilişkin duyurular gündemde yer alan konulardan biridir. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği OGM ve DSİ personel alımına ilişkin iş ilanlarına dair detaylar merak ediliyor.

OGM VE DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Başvuru tarihleri ve başvurularla ilgili güncel bir açıklama henüz yapılamdı ancak daha önceki personel alımlarında OGM personel alımı başvuruları İŞKUR Açık İş İlanları arasında yer alıyordu.

OGM VE DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

  1. Türk vatandaşı olmak,

  2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

  3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

  4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

  5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

  6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

  7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR DSİ
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