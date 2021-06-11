OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı? 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvuru şartları neler?

OGM tarafından duyurulan 2080 geçici ve 3 daimi işçi alımı ilanı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İşçi alımı için başvuruda bulunmak isteyenler 2021 OGM işçi alımı ne zaman sorusunu sorguluyor. Başvuru şartları da merak edilenler arasında. Peki OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı?

OGM İŞÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

OGM yani Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu işçi alımı ilanı yoğun ilgi görüyor. İşçi alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapılacağı OGM tarafından duyurulmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli işçi alımı müjdesini vermişti. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurularının 14 Haziran ve 18 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacağı açıklandı.

2021 OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak olan adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer başka bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında ifade edilecek. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanmış olacak. İlanlarda duyurulan şartları taşıyan adaylar ilan yayında olduğu sürece başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.