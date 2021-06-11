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  4. OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı? 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvuru şartları neler?

OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı? 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvuru şartları neler?

11.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2080 geçici ve 3 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşçi alımı için başvurmak isteyen vatandaşlar 2021 OGM işçi alımı başvuru şartları neler sorusunu merak ediyor. Ayrıca başvuruların ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı? 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvuru şartları neler? İşte yanıtı...

OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı? 2021 Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvuru şartları neler?

OGM tarafından duyurulan 2080 geçici ve 3 daimi işçi alımı ilanı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İşçi alımı için başvuruda bulunmak isteyenler 2021 OGM işçi alımı ne zaman sorusunu sorguluyor. Başvuru şartları da merak edilenler arasında. Peki OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı?

OGM İŞÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

OGM yani Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu işçi alımı ilanı yoğun ilgi görüyor. İşçi alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapılacağı OGM tarafından duyurulmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli işçi alımı müjdesini vermişti. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurularının 14 Haziran ve 18 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacağı açıklandı.

2021 OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak olan adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer başka bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında ifade edilecek. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanmış olacak. İlanlarda duyurulan şartları taşıyan adaylar ilan yayında olduğu sürece başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

Yine Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek olan kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Çağrılan bu adaylar noter huzurunda çekilecek olan kura sonucuna göre belli olacak. Kura yeri ve tarihi ise İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve OGM internet sitesinden de ayrı şekilde duyurulacak. İlan edilecek olan bütün pozisyonların deneme süresi ise 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı daha sonra anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin hangi aşamasında olunursa olunsun idare tarafından sonlandırılabilecek.

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