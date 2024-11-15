OGM Materyal nedir? OGM Materyal'e nasıl giriş yapılır? OGM Materyal giriş

Günümüzde birçok işlem ve içerik internet üzerinden yapılabilir ve ulaşılabilir hâle gelmiştir. Dijital dünya, resmî işlemleri de içine almış ve eğitim öğretimden yasal işlemlere, birçok konuda bazı belgeler ya da randevular internet üzerinden temin edilebilir ve talep edilebilir hâle gelmiştir.

OGM Materyal nedir?

Kısaca OGM, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan bir dijital içerik platformudur. Son derece zengin içerikli bir kaynak sayfasıdır.

OGM Materyal kolaylıkla ulaşılabilen bir platformdur. Tarayıcının adres kısmına ogmmateryal.eba.gov.tr yazarak ya da mobil uygulamasını cep telefonlarına ya da diğer mobil cihazlara indirerek kullanılabilir.

OGM Materyal ne işe yarar?

Zengin içeriği ile OGM materyal proje hazırlama rehberinden sınıf içi değerlendirmelere birçok alanda hem öğrencilere hem de eğitimcilere çeşitli bilgiler sağar. Yöneticilerin de yararlanabildiği platform ücretsiz olarak kullanılabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilen ve geliştirilen OGM materyal platformu ders kitaplarından eğitim videolarına kadar birçok farklı içerik sunar. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu platforma tüm kullanıcılar giriş yapabilir.

OGM Materyal nasıl kullanılır?

Platformu kullanabilmek için üye olmaya gerek yoktur. Sisteme ulaşmak için https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.aspx adresini veya Google Play ve App Store'dan OGM Materyal uygulamasını kullanabilirsiniz. OGM Materyal'e giriş yaptıktan sonra ilgili menü başlıkları altında yer alan kitaplar soru bankaları eğitim videoları gibi seçenekler arasından bir tercih yapılarak ilerlenir.

OGM Materyal sistemini kimler kullanabilir?

Ders kitapları, videolar, resimler, grafikler, şemalar, asetat, modeller ve nesneler, eğitici slaytlar gibi çeşitli materyaller OGM materyal platformu üzerinden ulaşılabilir kılınmıştır. Öğrenciler ihtiyaçlarına göre platformu kullanabilirler.

Öğretim materyallerinin kullanım kolaylıkları ve doğrulukları gibi çeşitli konular yetkili öğretmenler ve yöneticiler tarafından değerlendirilir. OGM materyal platformunu öğrenciler gibi öğretmenler ve yöneticiler de kullanabilir.

OGM Materyal sisteminde hangi dersler var?

OGM materyal sistemi dâhilinde birçok dersin çalışma defterleri ve ders kitapları ayrıca eğitim video ve slaytları yer alır. Geniş ve zengin bir kaynak olan OGM materyalde yer alan içeriklerden bazıları şunlardır: