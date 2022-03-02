OGM yangın işçisi alımı ne zaman, nasıl başvurulur? 2022 OGM yangın işçisi alımı başvuru şartları neler?

Bakan Bekir Pakdemirli tarafından 5 bin yangın işçisi alınacağını duyuruldu. Açıklamanın ardından konuyla ilgili aramalar yapılmaya başlandı. Bakan Pakdemirli Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadelen ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Peki OGM yangın işçisi alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya devam ediyor ancak şartlar ve tarihler henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin yangın işçisi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması beklenmekte.
OGM yangın işçisi başvuru şartları henüz netlik kazanmadı. Fakat daha önce gerçekleşen alımlarda başvuru şartları şöyleydi:
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Başvuruda bulunacak olan adayların, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak),
Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,
İŞKUR Açık İş İlanında ifade edilen yerleşim biriminde veya birimlerinde ikamet ediyor olmak,