OGM yangın işçisi alımı ne zaman, nasıl başvurulur? 2022 OGM yangın işçisi alımı başvuru şartları neler?

Bakan Bekir Pakdemirli tarafından 5 bin yangın işçisi alınacağını duyuruldu. Açıklamanın ardından konuyla ilgili aramalar yapılmaya başlandı. Bakan Pakdemirli Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadelen ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Peki OGM yangın işçisi alımı ne zaman?

OGM YANGIN İŞÇİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya devam ediyor ancak şartlar ve tarihler henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin yangın işçisi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması beklenmekte.

OGM YANGIN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM yangın işçisi başvuru şartları henüz netlik kazanmadı. Fakat daha önce gerçekleşen alımlarda başvuru şartları şöyleydi: