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Öğrenci affı nedir? 2022 Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

15.06.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci affı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu olurken çok sayıda vatandaş konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. 'Öğrenci affı nedir?' sorusunun yanı sıra 'Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?' gibi konu başlıklarının detaylarını da öğrenmek isteyen kişiler internette sorgulama yapmayı sürdürüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

Öğrenci affı nedir? 2022 Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Öğrenci affı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı biten öğrenciler için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki Öğrenci affı nedir? 2022 Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Öğrenci affı, farklı nedenlerden ötürü eğitim hayatı sona eren öğrencilerin tekrar okula dönebilmelerini amaçlayan öğrenci affı 2018 yılında bir kez daha çıkmıştı.

2018 yılındaki öğrenci affından “terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler” yararlanamamıştı.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı sona eren öğrenciler için öğrenci affı üzerine çalışma yaptıklarını açıklamıştı. İşte AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama:

“Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek”

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Son açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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