HABER

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:32 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkemenin aldığı karar varsa herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir" dedi.

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 21. dönem Ankara milletvekili Oya Akgönenç için yapılan cenaze töreninden sonra gazetecilerin Danıştayın 'Öğrenci Andı' kararına yönelik sorularını değerlendirdi. Karamollaoğlu, kararın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Mahkemenin aldığı karar varsa herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Bunu hükümet takdir edecek" cevabını verdi.

"MAHKEMENİN ALDIĞI KARARA UYULUR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir." dedi.

"HÜKÜMET TAKDİR EDECEK HERALDE"

Karamollaoğlu, Meclis'te gazetecilerin, Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu, "1-2 gündür meselelerle pek ilgilenmediğim için kararın nasıl bir karar olduğunu, ne zaman alındığını bilmiyorum. Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Artık onu, nasıl olacak Hükümet takdir edecek herhalde." ifadesini kullandı.

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Eski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştuEski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştu
Arnavutköy'de vahşet: Karısı ve iki çocuğunu öldürdü (3)Arnavutköy'de vahşet: Karısı ve iki çocuğunu öldürdü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi Danıştay öğrendi andı

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.