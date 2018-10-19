'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 21. dönem Ankara milletvekili Oya Akgönenç için yapılan cenaze töreninden sonra gazetecilerin Danıştayın 'Öğrenci Andı' kararına yönelik sorularını değerlendirdi. Karamollaoğlu, kararın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Mahkemenin aldığı karar varsa herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Bunu hükümet takdir edecek" cevabını verdi.

"MAHKEMENİN ALDIĞI KARARA UYULUR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir." dedi.

"HÜKÜMET TAKDİR EDECEK HERALDE"

Karamollaoğlu, Meclis'te gazetecilerin, Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu, "1-2 gündür meselelerle pek ilgilenmediğim için kararın nasıl bir karar olduğunu, ne zaman alındığını bilmiyorum. Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Artık onu, nasıl olacak Hükümet takdir edecek herhalde." ifadesini kullandı.

