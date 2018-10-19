'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 21. dönem Ankara milletvekili Oya Akgönenç için yapılan cenaze töreninden sonra gazetecilerin Danıştayın 'Öğrenci Andı' kararına yönelik sorularını değerlendirdi. Karamollaoğlu, kararın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Mahkemenin aldığı karar varsa herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Bunu hükümet takdir edecek" cevabını verdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir." dedi.
Karamollaoğlu, Meclis'te gazetecilerin, Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararına ilişkin sorusunu yanıtladı.
Temel Karamollaoğlu, "1-2 gündür meselelerle pek ilgilenmediğim için kararın nasıl bir karar olduğunu, ne zaman alındığını bilmiyorum. Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Artık onu, nasıl olacak Hükümet takdir edecek herhalde." ifadesini kullandı.
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar
Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum