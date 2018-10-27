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'Öğrenci Andı'nı okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

AMASYA'da Türkiye Kamu-Sen ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Danıştay 8'inci Dairesi'nin ilköğretim okullarında Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi kararına destek amaçlı olarak 'Öğrenci Andı' okundu.

'Öğrenci Andı'nı okudular

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da Türkiye Kamu-Sen ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Danıştay 8'inci Dairesi'nin ilköğretim okullarında Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi kararına destek amaçlı olarak 'Öğrenci Andı' okundu.
Amasya Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen destek eylemine katılanlar 'Öğrenci Andı'nı okudu. Grup adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Amasya İl Temsilcisi Kamil Terzi, "Ne kadar açılımcı, ne kadar çözümcü varsa meydanlara fırlayıp andımız üzerinden yeniden Türk kimliğine karşı saldırıya geçti. Bu kesim içinde yaşattığı devletin kurucu değerleri ile hesaplaşma arzusunu, Öğrenci Andı'nın ırkçı söylemler içerdiği safsatası ile gizleme çabası içine girdi. Devlette devamlılığın bir gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2009 yılındaki görüşlerine uygun davranmasını, itirazından vazgeçerek okullarda Öğrenci Andı'nın yeniden okutulması için gerekli düzenlemeyi yapmasını beklemekte ve istemekteyiz" dedi.

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'Öğrenci Andı'nı okudular'Öğrenci Andı'nı okudular'Öğrenci Andı'nı okudular'Öğrenci Andı'nı okudular

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