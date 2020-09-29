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Öğrenci çantası paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 23:19 | Son Güncelleme

Sivas’ta geri dönüşün konteyneri kenarına bırakılan sırt çantası paniğe neden oldu, uzaktan fünye ile patlatılan çantadan okuma ve ders kitapları çıktı.Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sivas’ta geri dönüşün konteyneri kenarına bırakılan sırt çantası paniğe neden oldu, uzaktan fünye ile patlatılan çantadan okuma ve ders kitapları çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Geri dönüşüm konteyneri kenarında unutulan öğrenci sırt çantasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinde gelen ekipler yolun bir kısmını kapatarak çevre güvenliği aldı. Bomba imha uzmanı ekipleri tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içerisinden okuma ve ders kitapları çıktı. Mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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