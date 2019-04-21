Öğrenci dostu film festivali

EDA ÖZDENER - Uluslararası Ankara Film Festivali'nde başta öğrenciler olmak üzere sinemaseverlerin daha çok film izleyebilmesinin sağlanması için askıda bilet uygulaması yapılıyor.

Uygulama, 30'uncu yılını kutlayan film festivalinde, Türk Eğitim Derneğinin (TED) desteğiyle hayata geçiriliyor.

Askıda bilet, başkentli gençlerin maddi imkansızlar dolayısıyla uluslararası festivalden yoksun kalmalarını önlemek ve sinemaseverlerin daha çok film izlemesini sağlamak için 5 yıl önce başlatıldı.

TED'in 4 bin bilet temin ettiği festivalde, vatandaşlar da gişeden aldıkları bileti askıya çıkartarak öğrencilere destek olabiliyor.

Askıda bilet, hafta içi ilk 3 seanstaki filmler için geçerli oluyor.

- "Geçen yıl 5 bin bilet askıya çıktı"

Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, AA muhabirine, uygulamayı sinema öğrencilerinin daha çok film izlemesini sağladığı için çok önemsediklerini söyledi.

Geçen yıl 5 bin biletin askıya çıktığını dile getiren Demirkol, "Bu yıl TED yine 4 bin bilet temin edecek. Sinemaseverlerin de desteğiyle daha çok kişinin askıda bilet uygulamasından yararlanacağını umuyoruz." dedi.

Öte yandan 30. Ankara Uluslararası Sinema Festivali kapsamında hafta içi 11.30 seanslarının biletleri 9 liradan satılacak.

