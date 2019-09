Öğrenci dostu Nilüfer

Nilüfer Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci ve ailelerine sosyal ve ekonomik destek programı çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu sene de ihtiyaç sahibi ilk ve orta öğrenim öğrencilerine kırtasiye yardımı ile üniversite öğrencilerine çorba ikramı, çamaşır yıkama hizmeti ve kıyafet desteği verilecek.

Bugüne kadar okulların eksiklerinin giderilmesi için çok yönlü çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla ailelerin maddi yükünü hafifletmek için de farklı çalışmalar yapıyor. Nilüfer sınırları içerisinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapılıyor. Muhtarlıklar vasıtasıyla ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan Nilüfer Belediyesi, geçen yıl 273 öğrencinin faydalandığı uygulama kapsamında önümüzdeki hafta kırtasiye malzemesi dağıtımına başlayacak.

Öte yandan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine her yıl içi kalem silgi vb. malzemelerle dolu birer kalem kutusu armağan eden Nilüfer Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte bu yıl yaklaşık 6 bin öğrenciye kalem kutusu dağıtacak.

Uludağ Üniversitesi’nin Nilüfer sınırları içinde olması nedeniyle, aynı zamanda bir” öğrenci kenti” kimliğine de sahip olan Nilüfer’de, sadece ilköğretim değil üniversite öğrencilerine yönelik de pek çok hizmet yürütülüyor.

Görükle’de oluşturulan dağıtım noktasında hafta içi her gün üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz çorba dağıtan Nilüfer Belediyesi, büyük ilgi gören uygulamayı bu yıl da sürdürecek. Üniversite öğrencilerine sabah-akşam ücretsiz çorba içme olanağı sağlayan ve birçok belediyeye de örnek olan bu uygulama kapsamında geçen yıl 64 bin kâse çorba dağıtılmıştı.

“Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi” aracılığıyla halkın verdiği ikinci el giysileri yıkayıp-ütüleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Nilüfer Belediyesi, üniversite öğrencilerinin faydalanması amacıyla hazırlanan ikinci el giysileri de “Giymiyorsanız Giydirin Kampüs”e ulaştırıyor. Öğrenci kartlarıyla buraya gelen öğrenciler her ay kıyafet yardımından yararlanabiliyor. Uygulamadan geçen yıl 1000’i aşkın öğrenci faydalanmıştı.

Ailelerinden uzakta yurtlarda veya kiraladıkları evlerde yaşayan üniversiteli gençler için çamaşırhane hizmeti de veren Nilüfer Belediyesi, Nilpak Çamaşırevi’ne öğrenci kartı ve deterjanıyla gelen her öğrenciye ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sağlıyor. Geçen yıl 2168 öğrencinin faydalandığı uygulama bu yıl da öğretim döneminin başlamasıyla birlikte başlayacak.

Ayrıca Konak Mahallesi’nde bu yıl hizmete giren ve alanında örnek olması beklenen Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu da, çok sayıda öğrencinin konaklama ihtiyacını karşılıyor. Yurt için kayıtlar halen devam ediyor.