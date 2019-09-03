HABER

Öğrenci dostu Nilüfer

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci ve ailelerine sosyal ve ekonomik destek programı çalışmalarını tamamlamak üzere.

Öğrenci dostu Nilüfer

Nilüfer Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci ve ailelerine sosyal ve ekonomik destek programı çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu sene de ihtiyaç sahibi ilk ve orta öğrenim öğrencilerine kırtasiye yardımı ile üniversite öğrencilerine çorba ikramı, çamaşır yıkama hizmeti ve kıyafet desteği verilecek.
Bugüne kadar okulların eksiklerinin giderilmesi için çok yönlü çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla ailelerin maddi yükünü hafifletmek için de farklı çalışmalar yapıyor. Nilüfer sınırları içerisinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapılıyor. Muhtarlıklar vasıtasıyla ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan Nilüfer Belediyesi, geçen yıl 273 öğrencinin faydalandığı uygulama kapsamında önümüzdeki hafta kırtasiye malzemesi dağıtımına başlayacak.
Öte yandan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine her yıl içi kalem silgi vb. malzemelerle dolu birer kalem kutusu armağan eden Nilüfer Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte bu yıl yaklaşık 6 bin öğrenciye kalem kutusu dağıtacak.
Uludağ Üniversitesi’nin Nilüfer sınırları içinde olması nedeniyle, aynı zamanda bir” öğrenci kenti” kimliğine de sahip olan Nilüfer’de, sadece ilköğretim değil üniversite öğrencilerine yönelik de pek çok hizmet yürütülüyor.
Görükle’de oluşturulan dağıtım noktasında hafta içi her gün üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz çorba dağıtan Nilüfer Belediyesi, büyük ilgi gören uygulamayı bu yıl da sürdürecek. Üniversite öğrencilerine sabah-akşam ücretsiz çorba içme olanağı sağlayan ve birçok belediyeye de örnek olan bu uygulama kapsamında geçen yıl 64 bin kâse çorba dağıtılmıştı.
“Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi” aracılığıyla halkın verdiği ikinci el giysileri yıkayıp-ütüleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Nilüfer Belediyesi, üniversite öğrencilerinin faydalanması amacıyla hazırlanan ikinci el giysileri de “Giymiyorsanız Giydirin Kampüs”e ulaştırıyor. Öğrenci kartlarıyla buraya gelen öğrenciler her ay kıyafet yardımından yararlanabiliyor. Uygulamadan geçen yıl 1000’i aşkın öğrenci faydalanmıştı.
Ailelerinden uzakta yurtlarda veya kiraladıkları evlerde yaşayan üniversiteli gençler için çamaşırhane hizmeti de veren Nilüfer Belediyesi, Nilpak Çamaşırevi’ne öğrenci kartı ve deterjanıyla gelen her öğrenciye ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sağlıyor. Geçen yıl 2168 öğrencinin faydalandığı uygulama bu yıl da öğretim döneminin başlamasıyla birlikte başlayacak.
Ayrıca Konak Mahallesi’nde bu yıl hizmete giren ve alanında örnek olması beklenen Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu da, çok sayıda öğrencinin konaklama ihtiyacını karşılıyor. Yurt için kayıtlar halen devam ediyor.

Öğrenci dostu Nilüfer

Öğrenci dostu Nilüfer

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Veteriner Fakültesi’nde bayrak değişimiVeteriner Fakültesi’nde bayrak değişimi
Nilüfer ile Zavidovici arasındaki bağlar daha da güçlenecekNilüfer ile Zavidovici arasındaki bağlar daha da güçlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.