Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Hobilerini işe dönüştüren Tetik ve Ata, 8 kişiden oluşan ekiple temaparklar ve müzeler ile eğlence, sağlık, eğitim, dizi ve sinema sektörleri için robotlar, plastik makyaj çalışmaları, üç boyutlu modelleme, sahne ve dekor tasarımı, kostüm gibi birçok farklı alanda çalışmalar yapıyor.

Belediyenin atölyelerinde hareketli insansı robotlar ve silikon heykeller konusunda uzmanlaşan iki arkadaş, sanat ve tasarım şirketi kurdu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Osman Tetik ile Onur Ata, 10 yıl önce birlikte kaldıkları öğrenci evinde hobi olarak plastik makyaj ve yara efektleri, insan tenine yakın silkondan heykeller yapmaya başladı.

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de iki girişimci, üniversitede aynı evi paylaşırken hobi amacıyla başladıkları plastik makyaj ve insan tenine yakın hareketli silikon heykel yapımında profesyonelleşince kurdukları şirketle müze, temapark, dizi, film, reklam filmleri ve medikal sektörüne hizmet veriyor.

"Daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile tanıştık. Onun sayesinde belediyeye ait atölyelerde çalışmalar yaptık. Yaklaşık 5 yıl animatronik silikon heykeller üzerine çalıştık. Masal Şatosu için hareketli robotlar yaptık. Öğrenci evinde kurduğumuz atölyede başladığımız çalışmalara şimdi 3 katlı iş yerimizde devam ediyoruz. Bütün işlerimizi tek bir çatı altında topladık. 10 yılı aşan bir tecrübeye sahip olduk. Müzeler ve sinema sektörü ile özel istek üzerine tasarımlar çalışmalar yapıyoruz. Yaz döneminde çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz."

Keyif alarak uğraştıkları bu işi o dönem ticarete dökmeyi düşünmediklerini belirten Tetik, şöyle devam etti:

Osman Tetik, AA muhabirine, Onur Ata ile 10 yıl önce AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde öğrenim görürken paylaştıkları evde plastik makyaj ve efektler, ufak tefek heykeller yaparak bu işe adım attıklarını söyledi.

Onur Ata ise farklı ve hareketli silikondan üretilen insansı mekanikler yaparak bunları temaparklar, müzelere, dizi ve film setlerine gönderdiklerini aktardı.

Vahşi hayvanla çekilmesi gereken bir sahne için hareketli figürler de ürettiklerini dile getiren Ata, "İnsansı, bire bir insana benzeyen, onun gibi davranabilen ve uzaktan kumandalı robotlar yapıyoruz. Bunların tasarımından ürünün ortaya çıkmasına kadar geçen bütün süreçlerini kendimiz gerçekleştiriyoruz. Yapay organlar, yaralar, uzuvlar, insan masklar da üretiyoruz." dedi.

Bir insan figürünü, kostümünden makyajına, programlanmasından mekaniğine ve yazılımına kadar yaklaşık 2,5 ay içinde teslim edebildiklerini söyleyen Ata, "Böylesi ürünler genellikle yurt dışından temin edilirdi. Türkiye'de de bu işlerin yapılabildiğini herkese gösterdik. Yerli üretimle sektördeki maliyeti düşürdük. Yurt dışındaki benzer ürünlerin kira bedeline biz ürünün kendisini teslim ediyoruz. Kısa zamanda maliyeti yüzde 50'lere kadar düşürerek hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Ata, kendilerine destek veren Büyükerşen ile AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Bilgihan Uzuner'e teşekkür etti.

