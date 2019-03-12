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Öğrenci evinde kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, üniversite öğrencilerinin oturduğu eve düzenlenen operasyonda, boş ve dolu 30 şişe, sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Öğrenci evinde kaçak içki ele geçirildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, üniversite öğrencilerinin oturduğu eve düzenlenen operasyonda, boş ve dolu 30 şişe, sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bandrollü kaçak içki satıldığı belirlenen, üniversite öğrencilerin yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u dolu, 21'i boş sahte bandrollü içki şişeleri ele geçirildi. Evde bulunan C.K., O.B. ve D.C.G. ise gözaltına alındı. Kaçak içkileri şehir dışından alıp, sattıkları belirlenen 3 kişi, karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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