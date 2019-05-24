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Öğrenci evinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Edirne’de, bir öğrenci evinde ocakta unutulan yemek nedeniyle meydana gelen yangında, mutfak kullanılamaz hale geldi.Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Ferit Çardaklı Caddesi Şükrüpaşa Sitesi E-blok 3.

Öğrenci evinde korkutan yangın

Edirne’de, bir öğrenci evinde ocakta unutulan yemek nedeniyle meydana gelen yangında, mutfak kullanılamaz hale geldi.
Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Ferit Çardaklı Caddesi Şükrüpaşa Sitesi E-blok 3. katta bulunan öğrenci evinde, ocak üstünde unutulan tencere nedeniyle yangın meydana geldi. Yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
Yangında şans eseri can kaybı olmazken, apartman sakinleri öğrenci evinde bulunan köpeğin havlama sesine indiklerini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öğrencilerin, yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Öğrenci evinde korkutan yangın

Öğrenci evinde korkutan yangın

Öğrenci evinde korkutan yangın

Öğrenci evinde korkutan yangın

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