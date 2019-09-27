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Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

Tokat’ta bir öğrenci teneffüste okul müstahdemini kalorifer dairesinde asılı olarak gördü.

Tokat’ta bir öğrenci teneffüste okul müstahdemini kalorifer dairesinde asılı olarak gördü. İntihar olduğu düşünülen olayla ilgili inceleme başlatılırken, okul tatil edildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde ilk ve ortaokulda teneffüse çıkan öğrencilerden biri kalorifer dairesinin camından içeri baktığında birisinin olduğunu fark etti. Zil çaldığında sınıfına çıkan öğrencinin öğretmenine durumu anlatması sonucu okulun müstahdemi evli ve 3 çocuk babası T.K. (32) kazan dairesinde asılı olarak bulundu. 108 öğrenci öğretmenleri tarafından evlerine gönderilirken, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şahsın cenazesi yakınlarının gözyaşları ve feryatları arasında tabuta konuldu. Tokat Belediyesine ait cenaze aracı ile cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Engelli kadrosundan 2014 yılında işe girdiği öğrenilen müstahdemin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, tedavisinin iş durumuna engel olmadığı yönünde raporu olduğu öğrenildi.

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi
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