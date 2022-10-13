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Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi nedir, nereden giriş yapılır? Öğrenci Öğretmen Ödev Destek Sistemi canlı yayında tanıtılıyor

13.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) tanıtım törenine katıldı. Canlı yayında Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi tanıtılıyor. Peki, Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi nedir, nereden giriş yapılır?

Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi nedir, nereden giriş yapılır? Öğrenci Öğretmen Ödev Destek Sistemi canlı yayında tanıtılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yakın zamanda Öğrenci ve Öğretmen Destek Sisteminin kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu. Bugün canlı yayında yeni sistem vatandaşlara tanıtılıyor. İşte Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi hakkında bilgiler

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN DESTEK SİSTEMİ NEDİR?

Öğrencilere istediği ders, ünite ve konudan sorular öğrencilere sorulmaktadır. Öğretmenler sistem üzerinden öğrencilere ödev gönderebiliyorlar. Öğrenciler derslerindeki ilerleme durumlarını kendileri de sistem üzerinden değerlendirebiliyorlar.
Öğretmenler sistemin hazırladığı testleri veya kendi oluşturdukları testleri öğrencilere gönderebilecekler.

BAKAN ÖZER DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yakın zamanda öğrenci ve öğretmen destek sisteminin kamuoyuna açıklanacağını belirterek, "Yani daha önceden nasıl yardımcı kaynakları öğrencilerimize ulaştırmışsak, bu yeni sistemde de öğrenciler kendi kişisel girişimlerini, bireysel eğitim kapsamında sürekli izleyebilme imkânına sahip olabilecekler.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yakın zamanda öğrenci ve öğretmen destek sisteminin kamuoyuna açıklanacağını belirterek, "Yani daha önceden nasıl yardımcı kaynakları öğrencilerimize ulaştırmışsak, bu yeni sistemde de öğrenciler kendi kişisel girişimlerini, bireysel eğitim kapsamında sürekli izleyebilme imkânına sahip olabilecekler. Eksikliklerini dijital platform içerisinde de giderebilme, farklı ünitelerle destekleyebilme, farklı sorun mekanizmalarıyla destekleme imkânına sahip olacaklar. Bireyselleştirilmiş eğitim ön plana çıkacak" dedi.

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