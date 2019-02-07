Öğrenci- öğretmen ilişkisine dikkat çekmek klip çektiler

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'daki Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarda öğrenci- öğretmen ilişkisine dikkat çekmek amacıyla, öğretmenleriyle birlikte klip çekti. Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri, özel okullarda yapılan faaliyetlerin devlet okullarında da olduğunu göstermek ve öğrenci- öğretmen ilişkilerine dikkat çekmek amacıyla, çok takipçili Youtube kanalı bulunan 11'inci sınıf öğrencisi Serhat Üngür'ün cihazlarını kullanarak profesyonel klip çekti. Öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte çektikleri ve drone da kullandıkları klip, sosyal medyadan yayınlandı. Klip kısa sürede ilgi görüp çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi. Okulun 11'inci sınıf öğrencisi, Youtuber Serhat Üngür, "Öğretmen- öğrenci ilişkilerini daha da fazla geliştirmek için böyle bir klip için arkadaşlarımızla görüştük. Daha sonra hocalarımıza, müdürlerimize danıştık. Onlar da onay verdikten sonra böyle bir klip çektik. Güzel bir proje oldu. Hocalarımız sağ olsun, destek verdi. En büyük amacımız da öğrenci- öğretmen ilişkilerini arttırdığımıza dair bir video olarak ortaya çıkması. 50 bin liralık ekipman kullandık. Kamera olsun, drone olsun, oldukça profesyonel bir şekilde yaptık. İlgiyle izlendi. Sosyal medya hesabımızda paylaştık. Yorumlar çok güzeldi. Bu tarz şeylerin sadece özel okulda yapılmaması gerektiğini, devlet okulları olsun veya herhangi farklı bir kurum olsun, ciddiyet değil de biraz eğlenceyi katmak gerektiğini düşünüyorum" dedi. 11'inci sınıf öğrencisi Meltem Kızıl ise "Profesyonel bir klip oldu. Devlet okulları çapında bu şekilde yapılan tek klip. Eğlenceli bir iş çıkardık. Çok beğenildi. İlgiyle izlendi. Okulumuz bu konuda çok destek oldu. Diğer etkinlikler konusunda da destek olan bir okul. Hocalarımızla beraber yaptık bu klibi. Bolca eğlendik" diye konuştu. Öğrencilerden Sultan Şimşek de klibi çekerken çok eğlendiklerini anlatarak, "Çok güzel bir süreçti. Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki ilişkiyi birazcık daha yumuşatma amaçlı çok güzel bir klip oldu" diye konuştu. Adnan Menderes Anadolu Lisesi mezunlarından müzikle ilgilenen Civan Güzel (18) de "Serhat Üngür ile daha önceden de yaptığımız birkaç proje var. Üç aylık bir süre içerisinde bitirdik. Bizim için de güzel oldu. Genel olarak insanlar çok güzel olduğunu söylüyor. Öğrencilerin gözünden bakılarak yapılmış bir klip" diye konuştu.

