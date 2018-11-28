Öğrenci, öğretmen ve veliler, 7 ayda toplam 1000 kilo verecek

Hızla değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte öğrencilerin yağlı yiyecekleri aşırı miktarda tüketmesi ve spor aktivitelerinden uzak durması, obezite ve diğer hastalıklara yol açıyor. Dalaman'daki Öztaş Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğretmenleri, lise döneminde yeterli ve dengeli besin alımı, uzun süreli sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleşmesinin gelecekteki hastalık riskleri açısından oldukça önemli olması nedeniyle dikkat çeken bir projeye imza attı. 'Öztaş 1000 Kilo Veriyor' adlı projeyle öğrencilere düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amaçlandı.

Kadir ÖZEN/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Öztaş Anadolu Lisesi'nde öğrenci, öğretmen ve veliler, 'sağlıklı yaşam' için güç birliği yaptı. Öğrencilerin gelecekteki hastalık risklerini düşürme hedefiyle yola çıkılan projeyle, katılımcıların 30 Haziran 2019'a kadar toplam 1000 kilo zayıflaması hedefleniyor. Proje kapsamında öğrencilerin aylık kilo ve boy çizelgesi tutulmaya başlandı.

450 KATILIMCI 1000 KİLO VERECEK

2018- 2019 Eğitim- Öğretim yılı sonuna kadar sürecek projeyle öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 450 katılımcının 1000 kilo vermesi hedeflendi. Dalaman Belediyesi ve Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin finansmanını sağladığı 10 bin TL'lik projede; ayrıca Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ortaklık yaptı.

Bu ay başında başlayan proje 30 Haziran 2019'da bitecek. Öğrencilerin aylık kilo ve boy çizelgesi tutulmaya başlandı. Ayrıca öğretmen ve veliler de kendi kilo çizelgelerini takip edecek. Etkinlik sonuna kadar ayda en az 1 kere olmak üzere bisiklet turu ve doğa yürüyüşü aktiviteleri yapılacak. Bir diyetisyen ve yoga eğitmeni tarafından seminer ve toplantı düzenlenecek, uygulamalı dersler yapılacak. Sağlıklı beslenmeye dair doğru bilinen yanlışlar konusunda poster çalışmaları gerçekleştirilecek. Beden eğitimi derslerinde ise projelere yönelik fonksiyonel egzersizler yapılacak.

PROJENİN İLK ETKİNLİĞİ 22 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRMEK OLDU