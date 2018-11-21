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Öğrenci pansiyonunda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

ADANA'nın Feke ilçesindeki Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesindeki Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Feke'deki 6 katlı ve 170 öğrenci kapasiteli Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nun en üst katında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Öğrencilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına müdahale ederek, alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, pansiyonda geçen hafta Pazar günü kalorifer kazanındaki patlama riski nedeniyle panik yaşanmıştı.

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