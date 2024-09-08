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Öğrenci pasaportu nasıl alınır? Öğrenci pasaportu başvurusu, şartları ve öğrenci pasaportu için gerekli belgeler

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.09.2024 02:56
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Çeşitli renkleri olan pasaportlar, yurt dışına çıkmak için gerekli belgelerin başında gelir. Her bir rengi farklı bir işleve ve amaca sahip olan pasaportların bazıları umumi bazıları ise hususi kullanıma tabi olur. Türk vatandaşlığı bulunan öğrencilere de pasaport konusunda bazı kolaylıklar sunulmuş ve çeşitli imkanlar verilmiştir.

Öğrenci pasaportu nasıl alınır? Öğrenci pasaportu başvurusu, şartları ve öğrenci pasaportu için gerekli belgeler

İçindekiler

  • Öğrenci pasaportu nedir?
  • Öğrenci pasaportu nasıl alınır?
  • Öğrenci pasaportu kaç yıllık olur?
  • Öğrenci pasaportu çıkartmak için ne gerekli?
  • Öğrenci pasaportu için randevu nasıl alınır?

Genel ya da özel olarak verilen umumi ve hususi olarak isimlendirilmiş olan pasaportlar, çeşitli renklerde ve özelliklerde olurlar. Yurt dışına seyahat etmek isteyen kişiler, imkanları ve bulundukları şartlar dahilinde farklı renklerde ve işlevlerde pasaport sahibi olabilirler. Yeşil, gri, bordo gibi renklerde olan pasaportların her birinin farklı imkanları vardır. Öğrenci pasaportu da öğrenci olan kişilere çeşitli imkanlar sunar.

Öğrenci pasaportu nedir?

Eğitim ya da seyahat gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda yurt dışına çıkmak isteyen ve öğrenci statüsünde olan kişilere seyahat belgesi ya da pasaport verilir. Bu pasaportlar öğrenci pasaportu olarak adlandırılırlar ve belli şartlara bağlı olarak alınabilirler.

Öğrenci pasaportu belirlenmiş şartları karşılayan her öğrenciye verilebilen bir belgedir. Temelde rengi bordodur ancak öğrencilere özel olarak düzenlenmiş bazı detaylar içerir. Harç bedelinin olmaması öğrenci pasaportuna ait özelliklerin başında gelir.

Öğrenci pasaportu nasıl alınır?

Öğrenci pasaportu başvurusu için gerekli şartları yerine getirmiş olmak gerekir. 25 yaşın altında olan ve öğrenci statüsü bulunan kişiler harç ücreti ödemeden pasaport sahibi olabilmek için öncelikli olarak nüfus müdürlüğüne başvuru yapmalıdırlar.
Online olarak başvuru yapılacaksa özel bir öğrenci pasaportu seçeneği bulunmadığı için bordo pasaport seçeneği seçilmelidir. Ancak harçsız öğrenci pasaportu alma kuralı için yaş sınırı vardır. Harç ücreti ödemekten muaf tutulacak olan kişiler 25 yaşın altında olan öğrencilerdir.

Eğer öğrenci pasaportu isteyen kişi 25 yaşından büyükse harç ücreti ödemek durumundadır ve bu ödemeden muaf tutulamaz.

Öğrenci pasaportu kaç yıllık olur?

Her pasaport gibi öğrenci pasaportu da belli bir süre için geçerlidir ve bu süre sonrasında yenilenmesi gerekir. Yaklaşık olarak 1 hafta içinde çıkartılabilen öğrenci pasaportu 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olan öğrenci kişiler için ücretsiz olarak verilir.

Başvurusu yapılan ve kabul edilen öğrencilerin pasaportları PTT aracılığıyla adrese teslim edilir. Öğrenciler temin ettikleri pasaport ile ülkelere giriş yapabilme hakkına sahip olurlar. Bazı ülkelere vize gereksinimi olmadan da girebilirler.

Öğrenci pasaportu çıkartmak için ne gerekli?

Öğrenci pasaportu için gerekli belgelerin tamamlanmış olması önemlidir. Başvuru yaptıktan sonra istenen belgelerin hazır bulundurulması gerekir. Gerekli olan belgeler ise şunlardır:

  • Öğrenci belgesi
  • Kimlik aslı
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Varsa eski pasaport
  • Defter ücreti (25 yaşından büyükse)
  • Harçsız pasaport isteniyorsa bunun için talep yazısı

Öğrenci pasaportu için randevu nasıl alınır?

Pasaport almak isteyen öğrenciler, öncelikli olarak nüfus müdürlüklerinden randevu almalıdır. Randevular çağrı merkezi aracılığıyla ya da online olarak alınabilir. Çağrı merkezi kullanarak randevu alınacaksa bu amaçla kurulmuş olan ALO 199 hattı aranmalıdır.

Başvuru için başvuru formunu da doldurmak gerekir. Formda yer alan isim soy isim, kimlik numarası, iletişim bilgileri, varsa unvan gibi bilgiler eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Gerekli olan tüm kısımlar doldurulduktan sonra belge imzalanır ve diğer gerekli olan belgelerle birlikte yetkili kuruluşa teslim edilir.

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