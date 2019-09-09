ÖĞRENCİ SAYISI AZALDI, REKOR YİNE BU OKULDA 3 (Aktüel görüntüler)

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın ilkokula başlama yaşını bu yıldan itibaren 66 aydan 69 aya çıkarması sonucu, Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu konumunda bulunan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda öğrenci sayısı 5 bin 300’den 4 bin 834’e geriledi. Bunun etkisi ile geçen yıl 67 ilçe nüfusundan kalabalık okulun öğrenci sayısı yine de 45 ilçe nüfusundan fazla oldu.

Yoğun göçün görüldüğü Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesi’nde artan nüfus karşısında yetersiz olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda geçen yıl 5 bin 300 öğrenci eğitim görürken, okula başlama yaşının 3 ay geriye çekilmesinin etkisi ile öğrenci sayısında az da olsa düşüş oldu. Bölgedeki tek ilkokul konumundaki Leyla Bayram’a kayıt edilen öğrenci sayısı 5 binin altına 4 bin 834’e düştü. Okul Müdürü İsmail Akçay, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı uğurlu olmasını dilediğini belirtirken, şöyle dedi: “Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu olarak biz de yeni öğretim yılına hazırız. 66 ay düzenlemesi nedeniyle hala Türkiye 4 bin 834 öğrencimiz var. Bunların 491’i Suriyeli. Bunların yanı sıra Mısır, Tacikistan, Azerbeycan, ve Iraklı öğrencilerimiz var. 142 öğretmen kadromuzla yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. öğrencimizle, ikili öğretimde,1 A’dan 1 V’ye olan toplam 100 sınıfta 40-45 öğrenci ortalamamız ile yeni ders yılına ile hazırız."