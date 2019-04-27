Öğrenci servisi arkasından geçen kişiye çarptı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de geri manevra yapan öğrenci servisi bir kişiye çarptı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1407 sokakta meydana gelen olayda, Cafer Güler geri doğru hareket eden öğrenci servisinin çarpması sonucu yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar, Cafer Güler'in bilincini açık tutmak için yan yatırdı. Cafer Güler, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra içinde öğrenci olduğu öğrenilen servis aracının sürücüsü ise olay yerine eşini bırakarak, uzaklaştı. Sürücünün, öğrencileri okullarına bırakmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kaza anını anlatan sürücünün eşi, "O kadar abartılacak bir şey yok. Araba geri geri geliyordu. O da arkasındaydı. Arabanın sensörü var zaten. Vurdu ama o dengesini kaybetti. Başka bir şey olmadı yani. Bizim araba o. Sürücüsü eşim. O serviste şu anda" dedi.



