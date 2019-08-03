HABER

Öğrenci servisi devrildi: 8’i çocuk 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsündeki 8’i çocuk 10 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi’nde meydana geldi.

Öğrenci servisi devrildi: 8’i çocuk 10 yaralı

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsündeki 8’i çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp şarampole devrildi. Devrilen minibüsün şoförü ve 8 zihinsel engelli öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öğrenci servisi devrildi: 8’i çocuk 10 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 8’i çocuk 10 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 8’i çocuk 10 yaralı

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Terör örgütü PKK/KCK'nın Norveç sorumlusu Bursa'da yakalandıTerör örgütü PKK/KCK'nın Norveç sorumlusu Bursa'da yakalandı
Kaybolan Filistinli kız çocuğu, jandarma tarafından bulunup, annesine teslim edildiKaybolan Filistinli kız çocuğu, jandarma tarafından bulunup, annesine teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.