HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Öğrenci servisi devrildi! Yürekler ağza geldi: Çok sayıda çocuk yaralandı

Öğrenci servisi devrildi! Yürekler ağza geldi: Çok sayıda çocuk yaralandı

20.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir öğrenci servisi dere yatağına devrildi. Kazada 15'i ilkokul çocuğu toplam 16 kişi yaralandı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrenci servisi devrildi! Yürekler ağza geldi: Çok sayıda çocuk yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 15’i çocuk 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Arnavutköy'deki feci kazada can pazarı! İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı! 2 ölü, 7 yaralıArnavutköy'deki feci kazada can pazarı! İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı! 2 ölü, 7 yaralı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında meydana geldi. H.L. yönetimindeki öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada, serviste bulunan 15 ilkokul öğrencisi ile araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çinli kadını canlı canlı valizin içine koymuşlardı! Her detayı korkunç: İstanbul'dan Bilecik'e... Vahşi cinayette ceza belli olduÇinli kadını canlı canlı valizin içine koymuşlardı! Her detayı korkunç: İstanbul'dan Bilecik'e... Vahşi cinayette ceza belli oldu
İntihar mektubuna her şeyi yazmış! 'Uyurken çamaşırımı indirip...'İntihar mektubuna her şeyi yazmış! 'Uyurken çamaşırımı indirip...'
Hayat kadını Cansu'nun itirafları 'yok artık' dedirtti!Hayat kadını Cansu'nun itirafları 'yok artık' dedirtti!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Yüzde 25 indirim kampanyasına akın ettiler

Yüzde 25 indirim kampanyasına akın ettiler

'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...

'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İlginizi Çekebilir

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.