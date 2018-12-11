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Öğrenci servisi geçerken yol çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 15:57 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde öğrenci servis minibüsü seyir halindeyken, çöken yolda çukura saplandı.

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde öğrenci servis minibüsü seyir halindeyken, çöken yolda çukura saplandı. Olayı öğrenciler ve sürücü yara almadan atlattı. Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi'nde, Kamil Akkaya yönetimindeki 59 J 2230 plakalı öğrenci servis minibüsü, Alaaddin Caddesi üzerinden Atılgan Sokak'a dönerken, altyapı çalışmaları ve yağış nedeniyle bozulan yol çöktü. Servis aracı yolda oluşan çukura saplandı. Paniğe kapılan sürücü ve öğrenciler araçtan inmeyi başarırken, yola saplanan minibüs de kısa süre sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Mahalle sakinleri, bu tür olayların sık sık yaşandığını belirterek yetkililere seslenip önlem alınmasını istedi. Polis ekipleri çöken yolda incelemelerde bulundu.

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