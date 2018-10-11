Öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da öğrenci taşıyan servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Taş, yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 S 0881 plakalı öğrenci servisi ile karşı yönden gelen Mehmet Taş yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Taş ağır yaralanırken, çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Taş, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Taş'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İsmi öğrenilmeyen servis sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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