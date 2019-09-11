Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 22 yaralı (2)

YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, liseli öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazadaki yaralı sayısının, 2'si sürücü ve diğerleri öğrenci olmak üzere 22 olduğu belirtildi. Yaralananların isimleri şöyle:

Öğrenciler Uğur Kara, Çalhan Özüdoğru, Nesrin Korkmaz, Şahin Utku Gören, Ayşe Korkut, Emre Can Evevciler, Sıla Kaba, Gülçin Akıner, Kağan Can, Asya Çetin, İrem İpek Aydın, Mestan Metehan Doğrucan, Efekan Akgün, Osman Talha Kargın, Şevval Dikmentepe, Beyza Minna Gülgün, Berfin Şahin, Osman Çığan, Gökhan Güçlü ve Selami Gümüş ile sürücüler Cumhur Karataş ve Şeref Akkaya.

Öte yandan kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Ercan KAYLI- Cavit AKGÜN/DALAMAN (Muğla), (DHA)

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