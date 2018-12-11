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Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

AKSARAY'da öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Osman Aktürk (58) yönetimindeki 68 S 0086 plakalı öğrenci servisi ile Şaban Atılgan yönetimindeki 42 FPU 94 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, servis görevlisi Sibel Eser (22), Mehmetçik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri işitme engelli Sedat Ayaz (9), Afganistan uyruklu Nademe Kaderi (12) ile kamyonette yolcu olarak bulunan Muhammed Çağrı Çelik (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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