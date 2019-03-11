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Öğrenci servisi ile midibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 19:23 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de öğrenci servis aracı ile şehir içi yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen 2 otomobilde kazaya karıştı.

Kırıkkale’de öğrenci servis aracı ile şehir içi yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen 2 otomobilde kazaya karıştı. Oluşan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Millet Bulvarı’ndaki Rektörlük Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda seyir halinde ilerleyen Mesut Alsaç idaresindeki 71 BF 415 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile yan yoldan çıkan Musa Yalçın idaresindeki 71 S 0232 plakalı öğrenci servisi aracıyla kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Arkadan gelen Aynur Öztürk yönetimindeki otomobil ile Mesut Öztürk idaresindeki 71 BS 208 plakalı otomobilin kazaya karışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Şoför Musa Yalçın ile yolculardan Mustafa Varışlı ve Tamer Keleş yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bulvar yolunda araç yoğunluğu oluştu. Trafik polisleri araçların kontrollü bir şekilde akışını sağladı. Daha sonra kazalı araçlar yoldan kaldırılınca trafik normal haline döndü.

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