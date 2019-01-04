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Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 4'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 4'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Ereğli- Alaplı Karayolu Gülüç beldesi girişinde meydana geldi. Güven Karatepe (44) yönetimindeki 67 DS 530 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Hasan Sarı (44) yönetimindeki 67 UG 175 plakalı öğrenci servisine çarptı. Savrulan minibüs arkadan gelen halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Hasan Sarı ile öğrenciler Ayşe Doğan (17), Özlem Cebeci (16), Esra Dikmen (16) ve Özkan Cebeci (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Güven Karatepe, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kavşaktan dönüş yapan öğrenci servisine çarpıp savrulduğu görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralıÖğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralıÖğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralıÖğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

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