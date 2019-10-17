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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, öğrencisi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki Muhammet Görkem Gül hayatını kaybetti, 10'u öğrenci 15 kişi de yaralandı.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralı

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, öğrencisi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki Muhammet Görkem Gül hayatını kaybetti, 10'u öğrenci 15 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolunun 36'ncı kilometresinin Şekeroba Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkoğlu'ndan Nurdağı'na giden Halil Gül (35) yönetimindeki 31 Z 2819 plakalı otomobil, Saim Demir (52) yönetimindeki Turgut Reis Anadolu Lisesi öğrencilerinin taşındığı 46 K 7050 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 10 lise öğrencisi ve otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Türkoğlu ve Kahramanmaraş'taki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan otomobildeki Muhammet Görkem Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 15 yaralının tedavisinin devam ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralıÖğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralıÖğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralıÖğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü,15 yaralı

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