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Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 19:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, traktör ile  çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı.

Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 8 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, traktör ile çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Güzelbeyli Mahallesi mezarlık yakınlarında meydana geldi. Güzelbeyli Mahallesi'nden aldığı öğrencileri, Geyre Mahallesi'ndeki Geyre İlkokulu'na götüren Yusuf Dere yönetimindeki 09 M 7562 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Serdar Aymak yönetimindeki 09 AAB 972 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 8'i yaralandı. Yaralanan 8 öğrenci ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karacasu Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografi çekilmesi gereken 2 öğrenci ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 8 yaralı

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