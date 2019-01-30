HABER

Öğrenci servisi kanala uçmaktan kıl payı kurtuldu: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:04 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2 araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kanala düşmekten kıl payı kurtuldu.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2 araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kanala düşmekten kıl payı kurtuldu. Kazada 15 lise öğrencisi ile minibüs sürücüsü yaralandı.
Kaza, Avşar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Avşar Mahallesi’ne seyir halinde olan C.Ç. idaresindeki 42 GBJ 49 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre, önce Elmalık mevkisindeki tali yoldan önüne aniden çıkan B.G. yönetimindeki 42 BKC 95 plakalı kamyonla çarpıştı sonra yönünü değiştirerek F.T.’nin kullandığı 42 BDH 88 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan servis minibüsü yol kenarındaki sulama kanalına düşmekten sürücüsünün ani manevrasıyla kıl payı kurtuldu. Ön kısmı kanala doğru inen minibüs yol kenarında askıda kaldı. Kazayı kamyon ve otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsüyle araçta bulunan 15 lise öğrencisi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi. Kaza haberini alan öğrencilerin aileleri ise hastaneye akın etti. Kazada yaralananların Fetullah Bayır Fen Lisesi öğrencileri olduğu ve öğle yemeği arasında evlerine servisle evlerine gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öğrenci servisi kanala uçmaktan kıl payı kurtuldu: 16 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.