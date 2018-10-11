HABER

Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde öğrenci servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralı

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde öğrenci servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada araç içerisinde bulunan 2 öğrenci ve 1 veli hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Nizamı Cedit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sarımeşe İlkokulu'ndan 20 öğrenciyi alan Faruk Dönmez idaresindeki 41 P 4336 plakalı servis midibüsü, öğrencileri evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Nizamı Cedit Caddesi'ne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle midibüs kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Yan yatan midibüsteki 2 öğrenci ve 1 veli hafif şekilde yaralandı. Midibüs içerisinde bulunan öğrenciler, olay yerine yakın bir bölgede bulunan inşaattaki işçilerin yardımıyla midibüsün ön camı kırılırak çıkarıldı. Ambulansla hastaneye gönderilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yan yatan midibüsün devrilmemesi için olay yerinde bulunan iş makinelerinden biriyle önlem alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralıÖğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralıÖğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralıÖğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mersin'de Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladıMersin'de Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladı
Sahibinin kliniğin merdivenlerinde terk ettiği köpeğin çırpınışı kameradaSahibinin kliniğin merdivenlerinde terk ettiği köpeğin çırpınışı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.