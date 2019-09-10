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Öğrenci servisinde ehliyetsiz sürücü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen şoföre ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Öğrenci servisinde şoförlük yapan Y.Ş.'nin ehliyetsiz olarak çalıştığının tespit edilmesi sonucu, sürücüye cezai işlem uygulandı.

İBB'den, bugün basında yer alan "ehliyetsiz sürücü öğrencileri bırakıp kaçtı" haberine ilişkin yapılan açıklamada, ehliyetsiz olarak çalışan sürücü hakkında cezai işlem yapıldığı bildirildi.

34 LUU 516 plakalı öğrenci servisinde şoförlük yapan Y.Ş. isimli şahsın ehliyetsiz olarak çalıştığının il emniyet birimlerince tespit edildiği belirtilen açıklamada, 36/3-A maddesi gereğince cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, İBB'nin, TUDES kapsamında gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, hem sürücüye hem de taşımacıya yaptırımlar uyguladığı da kaydedildi.

Aracın sürücüsünün ehliyetsiz olması nedeniyle aracın 10 puanının silindiği, şoför kartı bulunmaması sebebiyle de 25 puanının silindiği belirtilen açıklamada, servis aracına 5 gün trafikten çekilme cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların hem sürücünün hem de taşımacının sicilline işlendiği vurgulandı.

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İBB TUDES

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