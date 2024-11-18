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Öğrenci servisinde sevgilisini öldürdü, kendi kafasına da sıktı! İstanbul'da korkunç olay

18.11.2024 16:34
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İstanbul'da bir servis şoförü, aracın içerisinde sevgilisiyle tartıştı, daha sonra önce sevgilisini başından vurdu, ardından aynı tabancayla kendi kafasına sıktı. G.Ö. isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sevgilisini okul servisinde öldüren şoför B.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci servisinde sevgilisini öldürdü, kendi kafasına da sıktı! İstanbul'da korkunç olay

'Artık yeter' dedirten kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez haber İstanbul'un Pendik ilçesinden geldi. Şoför B., okul servisinde sevgilisini öldürüp kendi kafasına da sıktı.

OKUL SERVİSİNDE TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAHINI ÇIKARIP VURDU

Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu.

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Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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