Öğrenci servisine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, işe giderken motosikletiyle karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpışan Murat Özkara (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Budakdüzü köyünde meydana geldi. Bartın İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi Murat Özkara yönetimindeki 74 BC 813 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen N.G. yönetimindeki 74 M 0100 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Ağır yaralanan Özkara, 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Özkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkara'nın liseden mezun olduğu ve 3 ay önce geçici işçi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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