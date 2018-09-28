HABER

Öğrenci servisine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 12:48 | Son Güncelleme

BARTIN'da, işe giderken motosikletiyle karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpışan Murat Özkara (17), yaşamını yitirdi.

Öğrenci servisine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, işe giderken motosikletiyle karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpışan Murat Özkara (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Budakdüzü köyünde meydana geldi. Bartın İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi Murat Özkara yönetimindeki 74 BC 813 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen N.G. yönetimindeki 74 M 0100 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Ağır yaralanan Özkara, 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Özkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkara'nın liseden mezun olduğu ve 3 ay önce geçici işçi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci servisine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

PARTNERBüyük panik! Yayılırsa durum vahimBüyük panik! Yayılırsa durum vahim
Benzinle kendisini yakmak isteyen işçiyi müdürü vazgeçirdiBenzinle kendisini yakmak isteyen işçiyi müdürü vazgeçirdi
Yeditepe Üniversitesi 4. İstanbul Tasarım Bienali’ndeYeditepe Üniversitesi 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

İstanbul'da huzurevinde yangın!

İstanbul'da huzurevinde yangın!

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.