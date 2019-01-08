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Öğrenci servisini çekerken devrilen traktörün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kar nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini çekmeye çalışırken devrilen traktörün sürücüsü Hayri Kör (59), hayatını kaybetti.

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kar nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini çekmeye çalışırken devrilen traktörün sürücüsü Hayri Kör (59), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bük köyü yakınlarında meydana geldi. Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulu öğrencilerini Bük köyüne taşıyan öğrenci servisi, kar nedeniyle yolda kaldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Hayri Kör, durumu fark ederek traktörüyle kara saplanan minibüsü çekmeye çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan traktör devrildi, Hayri Kör traktörün altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayri Kör, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Devrek Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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