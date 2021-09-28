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Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti

28.09.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan ve yolun karşı tarafına geçmek isterken öğrenci servisinin altında kalarak ezilen 11 yaşındaki öğrenci, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 1 Aralık İlkokulu öğrencilerinden 11 yaşındaki Uğur Geçer, okul çıkışı evinin yolunu tutmuş, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken ara sokak içerisinden Gölbaşı Caddesi’ne dönüş yapan İbrahim Halil G. idaresindeki öğrenci servisinin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Servis aracının üzerinden geçtiği minik Uğur, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Hastanenin yoğun bakım servisine alınan Uğur Geçer, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
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