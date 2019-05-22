Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (3)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün ciple çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde cipin ara sokaktan çıkarak öğrenci servisine çarpması, kazanın ardından minibüsün refüjü aşarak kaldırımda durması yer aldı.

Kazadaki yaralıların 10'unun tedaviye alındığı Özel Sağlık Hastanesi'nin Acil Tıp Uzmanı Dr. Gizem Görmez Özdemir, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Hastanemiz, kazanın yaşandığı noktaya yakın olduğu için ilk müdahaleyi olay yerinde yaptık. 9 çocuk ve 1 öğretmen hastanemizde tedaviye alındı. Sağlık durumları gayet iyi" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA)

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