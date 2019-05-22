HABER

Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün ciple çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (4)

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün ciple çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenci servisindeki araç içi güvenlik kamerası görüntüleri kaza anında yaşananları gözler önüne serdi. Görüntülerde servis minibüsüne cipin çarpması ve kemer takmayan öğrencilerin koltuklarından fırlamaları yer aldı. Ayrıca bazı öğrencilerin panikle çığlık atıp, ağladıkları da görüldü.
Öte yandan emniyet kemeri takılı olmadığı belirlenen servis minibüsünün şoförü Adil Kabaca'nın çarpışmanın şiddetiyle yere düştüğü, ardından kalkıp, ayakta direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı da görüntülerden anlaşıldı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (4)Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (4)Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (4)

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 17 gözaltıBursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 17 gözaltı
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltıBursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.