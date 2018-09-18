Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki bir ilkokulun öğrenci servisiyle, otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Umurbey Mahallesi Ahmet Dizman Caddesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında, Kamil Demir yönetimindeki 43 AAH 320 plakalı bir ilkokulun öğrenci servisi, okula çocuklarını bırakan Suna Karaaydın'ın kullandığı 43 LG 008 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Suna Karaaydın, kazada yaralandı. Okul servisinde öğrenci bulunmazken, araç şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı otomobil sürücüsü Karaaydın, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karaaydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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