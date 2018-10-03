Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i öğrenci, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi Temizel Ünlü Bilgisayar Lisesi yakınında meydana geldi. Ali Rıza Bağcığlu yönetimindeki 70 C 0072 plakalı öğrenci servisi ile Veli Lale (24) yönetimindeki 70 DA 828 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Veli Lale ve yanındaki Hüseyin Baloğlu (39) ile öğrenci servisindeki Rukiye Ö. (14) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!
ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı
İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum