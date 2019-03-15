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Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenci servis minübüsü ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2’si öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Keçigeçmez mevkiinde meydana geldi. Ünye- Akkuş yolunda seyir halinde olan Yakup A. yönetimindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servis minibüsü karşı yönden gelen Cemalettin Çöp yönetimindeki 52 LB 909 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Cemalettin Çöp ile kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti.

Aynı otomobilde bulunan Hasan Demir (65) ile Seçil Demir (16),ÿserviste bulunan öğrencilerden Semranur Kafa (11) ve Ömer Faruk Kafa (12) da yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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ordu Kaza trafik kazası

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