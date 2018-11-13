Öğrenci servisleri, gribal enfeksiyona karşı dezenfekte edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 820 öğrenci servisi, gribal enfeksiyonlara karşı ilaçlanıp, dezenfekte edildi.

Kocasinan Belediyesi Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi, Kayseri merkezinde hizmet veren 820 öğrenci servisini insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gribal virüslere karşı temizledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Belediye olarak okulların genel temizliğini yapıyoruz. Çocuklarımız daha sağlıklı koşullarda eğitim görmelerini için bir duyarlılığın neticesinde okul servislerimizi dezenfekte ediyoruz. Belediyemizin temizlik ekibi gönüllük ilkesi ile servis araçlarını temizliyor. Çocuklarımız güzel olan her şeye layık. Geleceğimiz olan çocuklarımız için neler yapsak azdır" dedi.

Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay ise, "Türkiye'de ilk defa yapılan bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. İl genelinde 820 öğrenci servisi ile hizmet etmekteyiz. Bizim için genel felsefe emniyeti, güvenliği ve sağlığı çok önemlidir. Yaklaşan kış ayları ile beraber oluşabilecek hastalıklara kendi adımıza söylemek gerekirse önüne geçmek adına yapılan bu hijyen uygulaması son derece yerinde ve kıymetlidir" diye konuştu.

