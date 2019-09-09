HABER

Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerini denetledi.Eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün trafik ekipleri de görev başındaydı.

Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerini denetledi.
Eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün trafik ekipleri de görev başındaydı. Öğrenci servislerinin güzergahlarında denetimlerini artıran trafik polisleri, servislerde öğrenciler üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Servis firmalarının evraklarını kontrol eden ekipler, öğrencileri de emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.
Sabah saatlerinde başlayan denetimler iki saat sürdü. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri servislere yönelik uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirttiler.

Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Türkiye’nin milli tıbbi cihazları Barcelona’da görücüye çıktıTürkiye’nin milli tıbbi cihazları Barcelona’da görücüye çıktı
Türkiye’deki 0-2 yaş arası çocukların yüzde 0,9’u kreşe gidiyorTürkiye’deki 0-2 yaş arası çocukların yüzde 0,9’u kreşe gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu! Yakalandılar

Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeniden yapılanma!

Bakan Soylu onayladı! Emniyet'te yapılanma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.