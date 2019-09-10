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Öğrenci taşıma kavgasında dövüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kocaeli?nin Darıca ilçesinde, okulun servis için anlaştığı firma çalışanları, ailenin tercih ettiği servisin şoförü Faruk Uca?ya saldırdı.

Kocaeli?nin Darıca ilçesinde, okulun servis için anlaştığı firma çalışanları, ailenin tercih ettiği servisin şoförü Faruk Uca?ya saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca, tedaviye alındı.
Olay, dün öğleden sonra, Deniz Yıldızları Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Okul idaresi servis için bir firma ile anlaşırken, veliler ise geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisi tercih etti. Bunun üzerine firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca?ya saldırdı. Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı. Faruk Uca okul yanında bulunan bir dükkana sığındı. Dükkana giren kişiler Faruk Uca?ya burada da sopalarla vurdu. Saldırganlar kaçarken, kavgaya müdahale etmeye çalışanlar yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Faruk Uca, hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Faruk Uca, ?Ben 10 yıldır bu okula servis çekiyorum. Veliler bana çok güveniyorlar, çocuklar beni çok seviyor. Okul müdürüne, ?Velilerin ekonomik durumu iyi değil, bu sene zam istemiyorum? dedim. Ama okul yönetimi daha çok para kazanmak için yeni bir firma ile anlaştı. Ben zaten kendi öğrencilerimi taşıyordum. 3-4 kişi beni öldüresiye dövdü. Ben bir dükkana sığındım. Dükkan sahibini bile tehdit ettiler. Beni dövenlerden davacıyım" dedi.

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