HABER

Öğrenci ve öğretmenler, beldelerini baştan sona temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

MUŞ merkeze bağlı Konukbekler beldesinde öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde 'değerler eğitimi' kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği ile beldelerini baştan sona temizledi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ merkeze bağlı Konukbekler beldesinde öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde 'değerler eğitimi' kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği ile beldelerini baştan sona temizledi. Birbirleriyle yarışan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte yaklaşık 50 poşet çöp topladı.

Muş'a 30 kilometre uzaklıktaki Konukbekler Beldesi’nde, Konukbekler İlk ve Ortaokulu, ‘değerler eğitimi’ kapsamında, çevre temizliği etkinliği düzenledi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği çöp poşetleriyle belde sokaklarına gitti. 400'ü aşkın öğrenci, öğretmenleriyle birlikte cadde ve sokaklardaki çöpleri tek tek topladı. Birbirleriyle yarışır gibi cadde ve sokakları gezen öğrenciler, sigara izmaritinden, naylon poşet, gıda ambalajına varana kadar 50 poşet çöp topladı. Öğrencilerin topladığı çöpler, Konukbekler Belediyesi'ne ait araca konularak belde çöplüğüne götürüldü.

Konukbekler Belde Belediyesi Başkanı Bahri Fırat, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek ikramda bulundu. Konukbekler İlk ve Ortaokulu Müdürü Hikmet Yıldız, "Öğrenci, idareci ve öğretmenleriyle birlikte değerler eğitimi kapsamında, çocuklarımızla temizlik projesi kapsamında beldemizi temizledik. Amacımız; çocuklarımıza temizlik alışkanlığını kazandırmak. Temiz bir çevre bırakmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencileriyle çöp toplayan öğretmenlerden İlhan İpek ise "Ellerimizdeki çöp poşetleriyle, beldemizdeki çöpleri topladık. Toplanan çöpleri, Konukbekler Belde Belediyesi önüne getirerek, çöp aracına teslim ettik" diye konuştu.

Konukbekler Ortaokulu öğrencilerinden Berfin Kaya da çevre temizliğinin önemini vurgulayarak herkesi çevre temizliğine dikkat etmeye çağırdı.

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Löseminin iki türüne birden yakalanan Gürcistanlı Tekla, İzmir'de sağlığına kavuştuLöseminin iki türüne birden yakalanan Gürcistanlı Tekla, İzmir'de sağlığına kavuştu
Devlet desteği ile işinin patronu olduDevlet desteği ile işinin patronu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova açıklarında bir deprem daha

Yalova açıklarında bir deprem daha

Diyarbakır'da 5 ton esrar ve 1 milyonu aşkın Hint keneviri ele geçirildi

Flaş operasyon! 1 milyon 337 bin adet ele geçirildi

Son dakika! Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Oyun oynarken sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Oyun oynuyordu... Küçük çocuğun vücudunun yarısı yandı

Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.