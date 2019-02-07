Öğrenci velisi öğretmeni bıçakla yaraladı

Kırıkkale'de, öğrenci velisi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Gündoğdu Manas İlkokulu öğretmeni Yüksel K, okulun bahçesinde öğrenci velisi Mehtap Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Mehtap Ö'nün, bıçakla Yüksel K'yi yaraladığı öne sürüldü.
Yaralanan öğretmen, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı, Mehtap Ö. gözaltına alındı.
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